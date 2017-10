Ancora una vita salvata dai Vigili del Fuoco

BIELLA - Intervento dei vigili del fuoco, pochi minuti fa, di oggi, giovedì 12 ottobre, a Biella Chiavazza, per soccorrere una persona rimasta bloccata in casa. L'uomo, con gravi problemi di salute, non riusciva ad aprire la porta per far entrare i familiari, preoccupati perchè da qualche ora non avevano sue notizie. Sono stati i pompieri a entrare nell'abitazione e ad aprire una via di accesso all'èquipe medica del 118, intervenuta sul posto. E ancora, sempre dal Comando di via Santa Barbara una squadra è partita alla volta di Cossato, dove un soggetto era rimasto bloccato all'interno di un ascensore. Pochi minuti ed è stato liberato. Falso allarme, invece, nella tarda mattinata, a Vigliano. Il timore era che una persona si fosse sentita male all'interno della sua abitazione dove, in realtà, non è stato trovato nessuno.