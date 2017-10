Edilnol a Bergamo a caccia di punti

BIELLA - Soddisfatti per i due buoni risultati conseguiti, gli Orsi continuano a lavorare duramente in vista del prossimo impegno già a calendario domenica: la trasferta di Bergamo per giocare con la neopromossa lombarda. Penultimi in classifica a quota zero punti, sconfitti pesantemente prima dall’altra neopromossa Novara, poi da Piacenza, i futuri avversari sembrerebbero ‘preda ideale’ per ottenere il terzo successo consecutivo e riscattare il bonus perduto in casa domenica con Lecco.

LE PAROLE - Di tutt’altra idea l’assistant coach Aldo Birchall: «Non possiamo sapere cosa accadrà la prossima domenica. Noi non siamo nessuno, non abbiamo ancora dimostrato niente, abbiamo soltanto vinto due partite e sicuramente andare a casa di qualcuno che è reduce da qualche batosta non è incoraggiante. La squadra avversaria sarà a caccia di riscatto e troverà forti motivazioni per vendere la pelle a caro prezzo. Non sarà una passeggiata e l’atteggiamento giusto rimane, a mio avviso, quello di andare a Bergamo per conquistare il prossimo risultato. Ci stiamo preparando con la giusta serietà. Dopo aver visionato gli highlights dell’incontro con Lecco, abbiamo circoscritto alcuni punti sui quali lavorare. Nulla di che, ma abbiamo notato che qualche occasione è andata sprecata perché in ragazzi non hanno capito bene il piano di gioco e su questo abbiamo cercato di recuperare».

LA SQUADRA - Tutti disponibili i ventidue in campo a Biella nell’ultima gara, tranne il giovane Tommy Galfione che proprio in quella occasione è stato sostituito al 1’ di gioco per un infortunio alla gamba che si è procurato durante il riscaldamento. Ancora fermo Luca Caiazzo a causa della lesione muscolare ai flessori della coscia rimediata durante la partita con Lumezzane. In forse la disponibilità di Enrico Panigoni che fino ad ora non ha ripreso gli allenamenti dopo essere uscito dal campo domenica per fastidi alla gamba sinistra. Kick off ore 15.30.



IL PUNTO - Serie B girone 1 – 3a giornata – 15-10-17: Amatori Capoterra – Amatori Novara; Cus Milano – Piacenza; Lumezzane – Amatori Alghero; Lecco – Rugby & Union Milano; Bergamo - Edilnol Biella Rugby; Sondrio – Monferrato.