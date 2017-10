Crocemosso: donna scivola e si ferisce in un bosco

VALLE MOSSO - Una donna di 72 anni, di Crocemosso, si trova ricoverata in ospedale dopo essere scivolata in una zona impervia, in frazione Molino. Uscita da casa questa mattina, venerdì 13 ottobre, per fare una passeggiata, non aveva più fatto rientro nella sua abitazione. A dare l'allarme un familiare. È scattato così il protocollo di ricerca, che ha coinvolto carabinieri e squadre dei vigili del fuoco provenienti da Biella e dal distaccamento di Ponzone, oltre a un'ambulanza del 118. Dopo qualche ora la 72enne è stata ritrovata, contusa, in un bosco nei pressi della sua abitazione. Le sue condizioni non sono gravi.