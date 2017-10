Biella: il quartiere San Paolo preso di mira dai truffatori

BIELLA - Il quartiere di San Paolo, a Biella, giovedì 12 ottobre, è stato preso di mira dai truffatori, che si sono impadroniti di monili in oro e denaro contante. Due gli episodi denunciati ai carabinieri, ma non è escluso che possano essercene stati altri, nella speranza che non siano andati a buon fine. Il primo caso si è registrato ai danni di una pensionata di 81 anni. Intorno alle 10 ha bussato alla sua porta una giovane donna, che le ha detto di essere una dipendente del comune, incaricata di accertare il funzionamento delle valvole dell'acqua. Pochi minuti, e questa volta è stato un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, a chiedere di entrare. "Questa ragazza - ha detto all'anziana - per caso le ha rubato soldi e gioielli? Faccia subito un controllo». La vittima, frastornata, ha risposto di non tenere in casa oggetti di valore, così i due se ne sono andati. Solo più tardi ha scoperto che erano spariti 100 euro. Stesso modus operandi, anche se in questo caso il controllo riguardava l'impianto di riscaldamento, anche nell'abitazione di una 77enne. Qui il bottino ha fruttato oro e altro contante, per un valore non ancora quantificato.