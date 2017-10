Che Biella sarà in trasferta?

BIELLA - Per i prossimi otto giorni sarà un'Eurotrend in versione źon the road╗. Da Rieti, appuntamento in programma domenica sera, al parquet di Legnano, il calendario del girone Ovest di A2 mette di fronte ai rossoblù il primo vero test della stagione lontano dalle mura amiche. Dopo il largo successo contro Trapani, e la brutta sconfitta a Cagliari, due test importanti per capire lontano dal Forum quanto valgono i rossoblù. Domenica Ferguson e compagni scenderanno in campo alle ore 18 nella tana della NPC Rieti, dove storia sul parquet e calore del pubblico si fondono in un'atmosfera per le squadre ospiti mai facile da affrontare. Biella nella prima trasferta laziale non avrà ancora a disposizione Carl Wheatle, alle prese con il recupero dall'infortunio al legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

COACH CARREA - «La partita di domenica ha tre elementi di grande rilevanza. Il primo è la fisicità degli esterni ma, come abbiamo detto durante altre presentazioni, questo è un elemento di debolezza che riguarderà gran parte dei nostri accoppiammenti. Presentando Cagliari avevamo detto che forse quella sarebbe stata l'unica partita in cui non avremmo avuto sugli esterni un gap fisico, nel caso di Rieti invece è sicuramente importante. Il secondo elemento riguarda il fattore campo. Come squadra dobbiamo ancora dimostrare di saper reggere l'urto dell'ambiente sportivamente ostile. Giocare in un campo come Rieti sarà per noi un test etremamente credibile. Scenderemo in campo in un palazzetto dove la gente entra nella partita con grande impatto. Il terzo elemento, è giusto sottolinearlo, è legato a Juan Marcos Casini. Nella loro prima uscita con Scafati è stato un elemento chiave per raggiungere il supplementare. A lui va dato grande merito sia per come riesce a giocare ancora a pallacanestro, nonostante qualche annetto in più, sia per quando decide di farlo. L'importanza dei punti di Casini non sta solo nella quantità ma anche nel tempismo, quando decide di prendersi quelle responsabilità. Da questo punto di vista dovremo essere pronti».