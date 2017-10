Nigeriano ubriaco dà in escandescenze

BIELLA - Rientra nella struttura che lo ospita ubriaco, e inizia a dare in escandescenze. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri sera, venerdì 13 ottobre, nella Valle di Mosso, un nigeriano di 22 anni, calmatosi solo grazie all'intervento dei carabinieri. Il giovane era tornato alticcio e qualcuno glielo aveva fatto rimarcare. Forse per colpa dell'alcol ingerito, erano volate parole grosse. Nemmeno il tentativo di altri coetanei era riuscito a calmarlo. Così era dovuta intervenire una pattuglia dell'Arma, per riportarlo alla ragione.