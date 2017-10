Travolto davanti all'ospedale

TRIVERO - Attimi di apprensione, venerdì 13 ottobre, a Trivero, dove un anziano ha centrato con l'auto un palo dell'alta tensione. L'uomo, di 83 anni, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori strada. Fortunatamente è rimasto illeso. È finito invece al Pronto Soccorso, con lievi escoriazioni, un 71enne di Biella, investito davanti all'ingresso dell'ospedale di Ponderano. A travolgerlo un pensionato di 80 anni, sempre residente in città, alla guida di una piccola utilitaria. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.