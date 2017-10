Ladri acrobati in azione nel Biellese

BIELLA - Ladri acrobati nuovamente in azione nel Biellese, dove a essere presi di mira sono stati diversi alloggi ai piani alti degli stabili. Ancora una volta nel bottino sono finiti monili in oro e denaro contante. Nella casa di un 68enne di Gaglianico i soliti ignoti sono entrati da una portafinestra, facendo scattare l'allarme. Per nulla intimoriti, hanno messo a soqquadro le stanze per cercare qualcosa da rubare. Stessa scena, o quasi, in un alloggio di via Oberdan a Biella. Ad accorgersi dell'accaduto una vicina, che ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri che, non riuscendo a rintracciare i residenti, hanno provveduto loro a chiudere l'accesso. Ammonta a 300 euro, solo per quello che riguarda i contanti asportati, il frutto di un colpo messo a segno in via Pollone, sempre a Biella, nella casa di un uomo di 66 anni, mentre non è ancora stato quantificato il danno patito da un 73enne che, rientrato nel suo alloggio, in strada ai Monti, ha trovato le camere messe sotto sopra e l'oro che teneva in casa sparito.