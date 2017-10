Protula: cambia la serratura di casa all'inquilino moroso

BIELLA - Momenti di tensione ieri, sabato 14 ottobre, a Portula, per una lite scoppiata tra un inquilino e il suo padrone di casa. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il secondo, un uomo di 69 anni, aveva cambiato la serratura dell'alloggio dopo che l'affittuario, un 48enne, da due mesi non gli pagava l'affitto, e impedendogli di fatto di rientrare in casa e quantomeno di riprendersi i suoi averi. Solo l'intervento della pattuglia ha scongiurato che il diverbio degenerasse. Le parti sono state ricondotte alla calma e, alla fine, è stato anche trovato un accordo, tanto che, nella porta di accesso all'appartamento, è stata rimessa la vecchia serratura.