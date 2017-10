Spray al peperoncino a "Gli Orsi": clienti intossicati

BIELLA - Diverse persone sono rimaste intossicate, nel pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre, al centro commerciale "Gli Orsi", a causa di uno spray al peperoncino. Sul posto, intorno alle 16, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Biella, dopo che alcuni soggetti lamentavano bruciori agli occhi e alle vie respiratorie. Le analisi effettuate hanno escluso fuge di metano o altri gas, tanto da aver appunto fatto presupporre che si sia trattato di uno "scherzo" di pessimo gusto, come ne stanno avvenendo diversi in tutto il Piemonte. Forze un nuovo "gioco", i cui partecipanti non si rendoni conto che può avere riscontri penali, tanto da rischiare la denuncia per lesioni. Sull'episodio stanno indagando, in queste ore, i carabinieri.