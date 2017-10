Con bomber Latta la Biellese torna a sorridere

BIELLA - Pronto riscatto per la Biellese, vincendo in trasferta con il Pontdonnaz/Honearnad. La squadra di mister Roano si è imposta (3-1) nonostante diverse assenze, tra le quali quella pesante di Pierobon. Dopo l'amarezza della sconfitta della scorsa domenica e le polemiche (dimisisoni del mister, poi rientrate) il sorriso torna in casa del club bianconero.

AVVIO - I primi 20 minuti di gioco non regalano particolari emozioni, le squadre ben posizionate in campo non lasciano spazi a giocate degne di nota. Al minuto 21 Corio calcia una punizione tesa, la difesa valdostana respinge ma la palla rimane in area, Latta è il più lesto e di testa serve il liberissimo Cristino che calcia a colpo sicuro ma, Lupu compie un vero e proprio miracolo. Pochi minuti piu tardi risponde il PDHA su calcio di punizione, la palla calciata debolmente viene bloccata senza problemi da Goio. Al minuto 35 i padroni di casa passano in vantaggio. Bettini prova una conclusione dal limite dell'area, palla che impatta sulla schiena di un difensore bianconero e finisce in rete. Al minuto 39 il tecnico Roano viene allontanato dal direttore di gara. Al minuto 42 arriva il gol del pareggio bianconero. Cristino salta il diretto avversario e dal limite dell'area di sinistro mette la palla dove Lupu non può arrivare. PDHA - La Biellese 1-1. Finisce qui il primo tempo.

RIPRESA - La Biellese dopo solo 2 minuti di gioco passa in vantaggio. Cross rasoterra di Cremonte, Latta anticipa il portiere in uscita con un tocco delizioso, palla che danza sulla linea di porta confusione generale ma spunta ancora il numero 9 che di testa rasoterra conclude in rete. PDHA - La Biellese 1-2. Al minuto 13 fallo ai danni di Artiglia al limite dell'area, secondo cartellino giallo per Favre e PDHA in dieci uomini. Al minuto 17 La Biellese allunga le distanze ancora con Latta. Il numero 9 bianconero da posizione defilata, dopo aver dato un'occhiata al centro dell'area decide di provare la conclusione e l'estremo difensore valdostano la devia in rete. Passano 4 minuti ed è la squadra di casa ad essere pericolosa con il numero 16 Koulibaly che trova la potenza ma non la precisione. Scavetta entrato al posto di Latta parte sulla corsia di destra, salta due giocatori e prova una conclusione tesa sul primo palo, palla che finisce di poco fuori alla sinistra di Lupu. 5 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, ma il risulato non cambia. La Biellese torna da Hone con tre punti d'oro. PDHA - La Biellese 1-3.

Pont Donnaz Honearnad: Lupu, Scala, Vitale(Lorenzoni 42'st), Favre, Bonato, Prola(Franco 18'st), Borretaz(Campnaro 18'st), Amato, Amoruso(Coulibaly 18'st), Bettini, Jeantet(Lapadula 1'st). A disp. Thomain, Schinetti. All. Gianluca Porro.

La Biellese: Goio, Cristino, Cremonte, Munari, Ferrarese, Botto Poala, Corio, Vanoli, Artiglia(Caneparo 47'st), Latta(Scavetta 26'st), Noro(Sella 26'st). A disp. Biolcati, Canton, Fabiano, Binda. All. Andrea Roano

Reti: Bettini 35'pt(PD); Cristino 42'pt (BI); Latta 2'st, 17'st (BI);

Ammonizioni: Botto Poala 6'st(BI); Amato 43'st(PD); Bonato 47'st(PD);

Esplusioni: Favre 13'st (PD) per somma di ammonizioni;