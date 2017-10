Edilnol scatenata: vittoria e primato

BIELLA - Ancora un’altra ottima prestazione dell’Edilnol Brc che oggi a Bergamo si è imposta con un soddisfacente 45-5. Un tempo e metà del secondo giocati a senso unico, con i gialloverdi costantemente all’attacco, poi i cambi e forse un po’ di sopraggiunta stanchezza, hanno lasciato spazio ai neopromossi che però, non sono riusciti a rendere mai concrete le azioni offensive, per lo più individuali, sferrate.

LA GARA - Ottimo l’inizio, con Piatti in meta dopo soli 4’. Connord Dever trasforma. Il raddoppio all’ 11’ è concesso dall’arbitro che sanziona con una meta tecnica in favore di Biella, i mancati dieci metri dei padroni di casa su un fallo a cinque metri dalla linea di meta che Dever ha deciso di giocare in velocità. Al 19’ è il turno di Dario Panaro, designato da coach Douglas ‘migliore in campo’, che sostiene una maul fino al momento opportuno per segnare altri cinque punti. 28’, l’inglese Dever recupera una palla lunga in touche, tenta la finta e conclude segnando altri cinque punti poi opportunamente trasformati. A 10’ dalla fine del primo tempo, conclude un’azione partita da metà campo la prima linea Enrico Panigoni, capace di trovare il ‘buco’ al centro del campo, a pochi passi dalla linea bianca. Dever trasforma. Il carosello gialloverde è interrotto allo scadere dall’ala bergamasca Rosa che trova la meta, ma non conferma. 5-33 il parziale. Edilnol riparte carichissimo anche nella ripresa, con Laperuta in meta già al 46’ al termine di un’azione corale caratterizzata da numerosi ricicli. Sul 5-38 i ritmi rallentano. Per trovare l’ultima meta, sarà necessario attendere il 34’ quando Dever attacca e sorprende gli avversari segnando la settima meta.

Bergamo vs Edilnol Biella Rugby 5-45 (5-33)



Marcatori: p.t. 4’ m. Piatti tr. Dever (0-7); 11’ meta tecnica Edilnol Brc (0-14); 19’ m. Panaro n.t. (0-10); 28’ m. Dever tr. Dever (0-26); 31’ m. Panigoni tr. Dever (0-33); 40’ m. Rosa n.t. (5-33). s.t. 6’ m. Laperuta n.t. (5-38); 34’ m. Dever tr. Dever (5-45).



Bergamo: Salvini; Deretti, Orlandi (19’ st Mascheretti), Zambelli, Rosa; Vallino, Lucido (cap.) (1’ st Milinkovic); Rota, Baraggia (15’ st Gaffuri), Moreno (1’ st Maccaro); Farina (7’ st Gazzaniga), Acerbis; Parisini (1’ st Roselli), Plevani, Facchinetti (12’ st Pilotti). All. Danilo Beretta.



Biella Rugby: Musso C.; Cerruti, Ongarello (7’ st Maia), Laperuta, Piatti; Grosso (14’ st Blotto), Dever; Vezzoli, Musso F., Pellanda (cap.) (18’ st Barbera); Panaro (33’ st Pizzanelli), Bertone; Socco (30’ st Zacchero), Gatto (14’ st Zamolo), Panigoni (1’ st Gallo). All. Andrew Douglas.



Arbitro: sig. Alex Frasson.



Cartellini: 57’ giallo a Gazzaniga (Bergamo).



Punti in classifica: Bergamo 0, Edilnol Biella Rugby 5.



Serie B girone 1 – Risultati 3a giornata: Amatori Capoterra – Amatori Novara 28-7; Cus Milano – Piacenza 34-27; Lumezzane – Amatori Alghero 35-24; Lecco – Rugby & Union Milano 17-5; Bergamo - Edilnol Biella Rugby 5-45; Sondrio – Monferrato 25-17.



Classifica. Edilnol Biella Rugby e Cus Milano punti 14; Monferrato e Piacenza 10; Amatori Alghero e Amatori Novara 9; Sondrio 7; Amatori Capoterra 6; Lecco 4; Amatori & Union Milano 3; Lumezzane 2; Bergamo 0.