Virtus Biella vince 3-1 nella partita inaugurale sul campo del Rivarolo

BIELLA - Meglio non poteva andare. Inizia con una vittoria il cammino nel campionato nazionale di serie B2 della Prochimica Novarese Virtus Biella, che passa 1-3 nella partita inaugurale sul campo del Rivarolo, conquistando i primi tre punti dell'era Mucciolo. Un nuovo corso che piace alla dirigenza e che entusiasma il pubblico, come si è visto nelle partite interne di Coppa. Le nerofucsia sono scese in campo con il lo starting seven delle ultime di Coppa: Mariottini in palleggio, capitan Morandi opposta, Fonsati ed El Hajjam in banda, Zecchini e Bogliani centrali con Baratella libero. Nel corso del match anche Cavalieri e Bevilacqua. La gara parte bene per la Prochimica Novarese che prende subito il controllo della situazione e somina il primo set, chiuso senza grandi problemi con un netto ed eloquente 13-25: inefficaci i due time out delle padrone di casa sul 4-11 e sul 7-16. La buona prova del primo set, però, non si ripete nel secondo. Rivarolo alza il ritmo in battuta e difesa, mettendo in grossa le difficoltà le nerofucsia, che commettono diversi errori nelle fasi importanti del set e permettono alle canavesane di allungare di qualche punto (16-13 al secondo tempo tecnico), divario che non verrà più recuperato: 25-20 il finale. Sull’1-1 la partita sembra riaprirsi, ma dopo un sommario equilibrio sino all’8-8, le nerofucsia tornano ad essere impeccabili e allungano decise: l’allenatore di casa è costretto a fermare il gioco sul 17-13, senza riuscire a fermare le biellesi, che continuano la loro marcia (21-15) e chiudono il set 25-18. Con il traguardo in vista la Prochimica Novarese non sbaglia più e la quarta frazione dal 9-8 per Rivarolo diventa una cavalcata vincente: parziale 13-2 per le virtussine e chiusura netta 25-16 con la soddisfazione per Miriam El Hajjam di siglare il punto finale in attacco. Per lei una partita speciale: lo scorso anno, infatti, ha giocato in C nelle fila rivarolesi.

FUTURO - Sabato prossima l’esordio in casa contro una delle squadre varesine del girone: al PalaSarselli dalle ore 21 arriverà il Volley Orago, squadra giovane che nella prima giornata è stata superata in casa per 3-0 dal Caselle. «É stato importante per noi rompere subito il ghiacco in campionato: una vittoria che fa bene al morale e che speriamo di ripetere già sabato prossimo» è il commento finale di Miriam El Hajjam «Nel secondo set abbiamo perso un po' di lucidità, sbagliando troppi palloni: capita. Ma non dimentichiamo che dall'altra parte comunque c'era una squadra che a pallavolo sa giocare. Nei set successivi siamo poi tornate a crescere, soprattutto in battuta e siamo riuscite a portare a casa questa importante vittoria».

Finimpianti Rivarolo-Prochimica Novarese Virtus Biella 1-3

(13-25, 25-20, 18-25, 16-25)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 2, Morandi 21, Fonsati 12, El Hajjam 16, Bogliani 18, Zecchini 11, Cavalieri 0, Bevilacqua 0. Libero Baratella 0. N.e. Peruzzo, Piccioni. Allenatori Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.