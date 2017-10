Gaglianico vince e convince

GAGLIANICO - Esordio positivo. E' terminata la prima partita di serie D, conclusa con una vittoria di 3 set a 0 per il Gaglianico.

Gaglianico Volley School - San Rocco Novara 3-0. (25-14, 25-10, 25-22 )

Gaglianico con palleggio Alessia Masserano 1, ( in alternanza Beatrice Santoro 2), opposto Elisa Ferraro 14,bande Martina Novara 7 ed Alice Frascarolo 19,centrali Marta Gualino 7, e Giorgia Bellotto 4, libero Giorgia Marinello 0; a disposizione Rebecca Sardo 1, Carena Marianna n.e. , Rebecca Melotti n.e., e Carolina Santoro n.e., Sara Mainini (L2) 0.

DICHIARAZIONI - Ecco il commento a caldo di coach Toniolo: «Buona la prima. L'approccio alla partita mi faceva ben sperare , e così è stato. La differenza tecnica è stata evidente, ma avevo chiesto alle ragazze un diverso atteggiamento durante la partita rispetto agli incontri di coppa Piemonte. Il risultato è stato eccellente, attente a muro e decise in attacco e servizio. La squadra avversaria ha quindi subíto in tutti i fondamentali. Sono felice anche per il pubblico che si è certamente divertito alle giocate , a volte spettacolari, delle ragazze»