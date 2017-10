«Black out un problema... Ma questa vittoria dà benzina»

BIELLA - Al termine di NPC Rieti-Eurotrend Biella 84-88, coach Michele Carrea ha analizzato la prestazione dei rossoblù in sala stampa.

DICHIARAZIONI - «Stasera abbiamo fatto buone cose per lunghi tratti ma sempre permesso a Rieti di rientrare. Questo a causa di black out che hanno fatto parte del nostro percorso fino a oggi, sia in Supercoppa sia nella prima uscita di Cagliari. Con Trapani al Forum invece è stato diverso. Con Rieti abbiamo giocato una buona gara ma dobbiamo limitare queste folate: ricordo un break di 9-0 che li ha completamente rimessi in partita e ricordo altri momenti in cui abbiamo accettato il ritmo. In questo momento della stagione però bisogna essere contenti, perché quando ci sono elementi su cui lavorare vuol dire che si sta andando nella direzione giusta, a differenza di quando invece le cose sono troppe. Da questa partita usciamo con una buona consapevolezza che possiamo giocare un bel basket, ma anche con l'urgenza di rimediare a questi vuoti mentali. Break di 9-0 in trasferta possono costare cari. Torniamo a casa poi con l'idea che quando gli avversari vanno a zona non possiamo accettare che la partita diventi al ritmo degli altri; così vuol dire concedere due vantaggi. Dobbiamo invece tenere il ritmo alto anche quando succede qualcosa di tattico. Questo oggi non lo abbiamo fatto, però ci portiamo via una buona soddisfazione. Vincere in trasferta per una squadra nuova e con un po' di pressione vista l'ultima stagione di questa società è qualcosa di molto positivo che ci dà benzina per il futuro».