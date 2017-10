Biella conquista i Green Carpet Fashion Awards

MILANO - Due aziende biellesi premiate ai prestigiosi Green Carpet Fashion Awards, una serata che ha visto sfilare alla Scala di Milano le realtà del Tessile & Abbigliamento più rappresentative in termini di innovazione ed eco- sostenibilità, insieme a stilisti, designer e volti noti del mondo della moda. Due gli Award arrivati fino a Biella, che confermano come il valore indiscusso della produzione locale sappia andare a braccetto con la tecnologia e lo spirito green, uno per Sinterama ed uno per Ermenegildo Zegna.

IL PREMIO - Primo dei volti noti è proprio quello Lidia Giuggioli Firth, moglie del premio Oscar Colin e fondatrice di Eco-Age, che ha ideato e promosso l’iniziativa insieme alla Camera Nazionale della Moda, riunendo per la prima volta in un’unica cerimonia, durante la Settimana della Moda, i più grandi stilisti, le case di moda di lusso e i designer italiani emergenti, le realtà artigiane e le aziende più innovative. Scopo: dare valore alla sostenibilità nella filiera del T&A e sensibilizzare anche i clienti finali sull’importanza di una produzione etica, che rispetti lavoratori ed ambiente.

FILI DA PLASTICA RICICLATA - Proprio in quest’ottica il Gruppo Sinterama si è aggiudicato il premio Technology and Innovation per il miglior prodotto tecnico innovativo con NEWLIFE. Si tratta di una piattaforma innovativa e certificata che produce un’ampia gamma di fili in poliestere di alta qualità e provenienti in toto dal riciclo di plastica. Nello specifico Sinterama si avvale di bottiglie post-consumo raccolte in Italia. Non solo i filati NEWLIFE sono versatili ed adatti a molteplici impieghi, la stessa Lidia Firth indossava durante gli Awards un abito prodotto con i fili di Sinterama, ma sono made in Italy al 100%, completamente tracciabili e prodotti con processo meccanico.

PRODUZIONE SOSTENIBILE – Paolo Zegna ha ritirato, invece, il premio Eco Stewartship che sancisce l’impegno nella produzione sostenibile del brand biellese. Tra i premiati anche Gucci, Brunello Cucinelli e la super-top Giselle Bündchen. Parterre d’eccezione con l’élite della moda italiana, da Matteo Marzotto a Loro Piana, da Giorgio Armani a Muccia Prada, da Donatella Versace a Salvatore Ferragamo. Ciliegina sulla torta il premio per il miglior designer emergente dedicato a Franca Sozzani, andato al giovanissimo Tiziano Guardini.