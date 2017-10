Tollegno: sparita l'auto di un 45enne

BIELLA - Auto, computer e oro sono finiti nel bottino dei ladri che, ieri, domenica 15 ottobre, hanno preso di mira per l'ennesima volta il territorio. Il danno maggiore è stato patito da un 45enne di Tollegno a cui è stata sottratta un Nissan, oltre a diversi anelli. Da un'abitazione di Sala, invece, sono spariti due computer e un braccialetto di valore. E ancora, a Viverone, i soliti ignoti hanno fatto irruzione in una casa, portandosi via alcuni oggetti preziosi. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri.