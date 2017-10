Brusnengo: rubate centinaia di bottiglie di Nebbiolo pregiato

BRUSNENGO - Ladri in azione all'azienda vinicola "Le Pianelle" di Brusnengo, dal cui magazzino sono sparite circa 150 bottiglie di vino fatto con uve di varietà Nebbiolo. Un danno non indifferente, quello scoperto dai proprietari, visto che si trattava della prima produzione, messa in cantina nel 2010. E un furto singolare, visto che i malviventi hanno preso solo le bottiglie di quella particolare annata. Nulla di cui stupirsi visto che le uve, in quella occasione, erano state definite uniche per equilibrio e armonia. Ma non basta. La piacevole sapidità, evidenziata dai nobili e nervosi tannini, volgenti al dolce, ne conferiva un prodotto di qualità superiore. Ora sul furto, che si presume essere stato fatto su commissione, indagano i carabinieri cui si sono rivolti i proprietari dell'azienda.