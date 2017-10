I ragazzi di Vigliano puliscono il mondo

VIGLIANO - Le tre classi prime della scuola media «Dante Alighieri» hanno partecipato, nella mattinata dello scorso venerdì 6 ottobre, all'iniziativa "Puliamo il mondo", che, come ogni anno, Legambiente propone agli enti locali. Il Comune di Vigliano Biellese aveva aderito nell'estate scorsa, acquisendo i kit per la partecipazione di un centinaio di volontari e proponendo all'Istituto comprensivo la partecipazione. Invito che è stato prontamente accolto dalle classi prime e dai loro insegnanti.

Il vicesindaco ed assessore all'ambiente, Valeriano Zucconelli, si è soffermato sulle tematiche del rispetto per l'ambiente e della necessità di conferire correttamente i rifiuti; Massimo D'Ambrogio, per il Circolo Legambiente Biella «Tavo Burat», ha analizzato con i ragazzi la composizione di una bottiglia di plastica, evidenziando la necessità del riciclo e i lunghissimi tempi di decomposizione, nonché le conseguenze dell'inquinamento ambientale sulla flora, sulla fauna e quindi sulla salute umana.

I ragazzi si sono poi avviati per il paese, divisi in tre gruppi, percorrendo tre distinti itinerari che hanno consentito loro di verificare direttamente come, purtroppo, la dispersione dei rifiuti sia ancora una prassi troppo diffusa: i loro sacchi pieni, al termine dell'iniziativa, hanno dimostrato che c'è ancora molto da fare al riguardo e che proprio a partire da loro e dal corretto approccio delle giovani generazioni,si può e si deve partire per lavorare nel segno dell'ecosostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente.