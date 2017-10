Superstrada chiusa per un incidente

BIELLA - Un autotrasportatore è rimasto contuso, poco prima dell'alba di oggi, martedì 17 ottobre, in un incidente avvenuto lungo la Superstrada, alle porte di Biella. È accaduto intorno alle 4. Per cause in via di accertamento, nell'affrontare l'ultima curva, nota da tempo per il gran numero di incidenti che si registrano, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, che si è adagiato su un fianco, sul guardrail centrale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Adesso il mezzo pesante si trova ancora lungo la via ad alto scorrimento, in attesa che venga recuperato da un carro attrezzi. Seguiranno aggiornamenti.