Vigliano: il sindaco Vazzoler colta da malore

VIGLIANO - Attimi di apprensione ieri sera, lunedì 16 ottobre, per il sindaco di Vigliano, Cristina Vazzoler, colta da malore al termine di una riunione tenutasi al Teatro Erios con i cittadini. L'incontro era stato organizzato per discutere, insieme ai residenti del Villaggio Trossi, della viabilità della zona. Al termine della serata, il primo cittadino si è accasciato al suolo. Soccorsa dai carabinieri che erano presenti in teatro, si è subito ripresa, però è stata comunque trasportata all'ospedale di Ponderano per accertamenti, da un'ambulanza del 118.