Pensionato paga frutta e verdura a peso d'oro

BIELLA - Un pensionato di Mottalciata si è rivolto ai carabinieri asserendo di essere stato raggirato da due venditori ambulanti di frutta e verdura. L'episodio è avvenuto ieri, lunedì 16 settembre. La vittima sarebbe stata avvicinata da un furgone, risultato poi intestato a un soggetto residente a Napoli, con a bordo un paio di persone. Questi gli avrebbero proposto l'acquisto di generi alimentari. Caricate le cassette sull'auto dell'anziano e fattisi consegnare 100 euro, si sarebbero poi velocemente allontanati dandogli solo tre banconote da dieci come resto. È il secondo episodio, nell'arco di pochi giorni, che si registra in provincia. In un'altra occasione, al malcapitato, i sedicenti verdurieri avevano sottratto ancora una volta cento euro per due cassette di melanzane e altrettante di mandarini.