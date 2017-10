Anziana raggirata col trucco dei familiari in difficoltà economiche

BIELLA - Una 80enne di Biella è stata derubata di tutti i suoi averi da un falso direttore di banca. La donna ieri, lunedì 16 ottobre, ha ricevuto la telefonata di una persona che la informava che alcuni parenti si trovavano in gravi difficoltà economiche. "Occorre ripianare il debito - le avrebbe detto - e al più presto. Prenda tutti i gioielli che ha in casa e li metta in sacchetto, che a minuti passo a prenderlo». Detto fatto, l'80enne ha racimolato tutto l'oro che aveva custodito nella sua abitazione, per un valore di circa 2 mila euro, è scesa in strada e ha consegnato il tutto al malvivente, un uomo vestito in modo elegante e dal fare educato. Soltanto qualche ora dopo, contattati i familiari, si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta ai carabinieri.