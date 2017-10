Magrebino dà in escandescenze al Pronto Soccorso

BIELLA - Ennesimo intervento dei carabinieri al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano per un paziente decisamente "impaziente». L'uomo, un 29enne di Biella, di origini magrebine, arrivato con un'ambulanza del 118 e non in pericolo di vita, pretendeva di essere visitato immediatamente dal medico, passando avanti a tutte le altre persone in attesa. Solo alla vista delle divise si è finalmente calmato.