Ospedale, sempre più vicino il pagamento dei parcheggi

PONDERANO - Si è conclusa oggi pomeriggio la procedura per la valutazione delle offerte relative alla gara per l’assegnazione della gestione del parcheggio del nuovo ospedale. La commissione di gara ha dunque individuato la migliore offerta tra le tre presentate. La documentazione relativa alla graduatoria stilata dalla commissione sarà ora trasmessa al Comune di Ponderano che dovrà procedere all’assegnazione e alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti, propedeutici alla messa in servizio della gestione a pagamento. È stata dunque giudicata quale miglior offerta, quella presentata dalla Gestopark srl di Albissola; seconda in graduatoria la biellese Delta Services soc. coop. e terza Parcheggi Italia SpA.