Brusnengo: in azione i predoni del rame

BRUSNENGO - Sono tornati a colpire nel Biellese i predoni del rame. A farne le spese, in questa occasione, il cimitero di Brusnengo, da cui sono spariti circa 80 metri quadri di coperture, dalle cappelle mortuarie. Ormai l'oro rosso in provincia, come altrove, è diventato un bottino con cui realizzare ottimi incassi. Dove viene svenduto è ancora un mistero, così come sulla fine che fa, se fuso per realizzare altri oggetti oppure riutilizzato in altre coperture, a basso costo. Sull'episodio stanno ora indagando carabinieri.