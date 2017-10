Biella: anziano derubato di 500 euro

BIELLA - Ennesima truffa ai danni di un anziano. La vittima, 89 anni, ieri, martedì 17 ottobre, è stato avvicinato da un trentenne, a Biella, che si è offerto di aiutarlo a tornare a casa, dopo averlo visto in difficoltà. Peccato che, nel tragitto, gli abbia sottratto i 500 euro che aveva appena ritirato in banca. La vittima si è accorta del furto subito dopo essere rientrato nella sua abitazione. Il consiglio, come sempre, resta quello di non fidarsi di sconosciuti e di contattare il 112.