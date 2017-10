«Bancomat per il caffè? Così si danneggiano solo i piccoli commercianti»

BIELLA - Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Davide Zappalà, di Fratelli d'Italia, sul tema di attualità dell'evasione fiscale e dell'obbligo dell'uso di pagamenti elettronici anche per acquisti minimi, come il caffè.

LA LETTERA - "E' giusto contrastare l'evasione fiscale, ma combatterla obbligando i baristi a dotarsi di pos anche per le piccole transazioni è un po' come lottare contro le zanzare sparando col bazooka. In particolare i piccoli bar di paese, già alla prese con una crisi strutturale del sistema, dazi sull'energia elettrica tra i più elevati d'Europa, alti costi di smaltimento rifiuti, Imu sulle attività commerciali, di qualunque provvedimento del governo avevano bisogno tranne che di una legge che li obbligasse a dotarsi di pos. Rattrista vedere che il governo obbliga i piccoli e disorganizzati baristi a dotarsi di strumenti per i pagamenti elettronici e nel contempo non impone alle banche di abbassare i costi per queste transazioni. In questo campo gli istituti di credito sono liberi di andare in ordine sparso, alcune banche arrivano a chiedere fino al 2% del transato mentre altre impongono commissioni fisse che, com'è intuibile, sarebbero disastrose se davvero la gente iniziasse a pagare il caffè col bancomat».