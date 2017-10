Delmastro contro Presa: «Chi tiene in ordine i cimiteri della città?»

BIELLA - Fratelli d'Italia chiede chiarezza sulla cura delle aree cimiteriali. Lo fa attraverso un'interrogazione comunale, che chiama in causa l'assessore all'ambiente Diego Presa. Il documento è firmato da Andrea Delmastro, capo-gruppo a Palazzo Oropa, per il partito di Giorgia Meloni sotto il Mucrone.

IL TESTO - «Il talebano – ambientalista Presa, dopo aver introdotto un servizio di raccolta dei rifiuti che ha inondato Biella di rifiuti, ha deciso, inopinatamente, di non usare più i diserbanti; l'opposizione riteneva che la follia talebano ambientalista avrebbe, per la pietas verso i defunti che dovrebbe contraddistinguere la nostra civiltà, almeno risparmiato le aree cimiteriali, viceversa, per il tramite di numerose segnalazioni di cittadini, è emerso lo stato di degrado in cui versano le nostre aree cimiteriali. E' apparso all'ingresso del cimitero di Biella un avviso – verosimilmente della stessa amministrazione comunale – con il quale si precisava che la manutenzione del verde cimiteriale era stata data in appalto alla cooperativa «Pier Giorgio Frassati». Successivamente il predetto cartello è stato rimosso».



LE DOMANDE - «La manutenzione del verde cimiteriale di Biella è affidata alla coperativa «Pier Giorgio Frassati? ll cartello è stato apposto dall'amministrazione comunale? Per quale motivo il cartello è stato rimosso e da chi?» sono le domante contenute nel documento, cui il sindaco Marco Cavicchioli dovrà dare risposta in aula.