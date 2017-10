Scrittura creativa e letteratura. A lezione da Marco Conti

BIELLA - Scrittura creativa e letteratura. Per gli affamati di cultura è ancora possibile iscriversi a questi due insoliti corsi dell’Università popolare di Biella. Fino a mercoledì prossimo, Marco Conti accoglie quanti vogliono avvicinarsi alla narrazione attraverso un ciclo di dodici lezioni presso Upb, nella sede di Biella. Autore (sono peraltro in uscita presso Mimesis le sue ultime prose Breviario di dissidenza, un testo sulle politiche culturali in atto) e giornalista, Conti presenta un corso dove sono in programma tutti gli aspetti strutturali del romanzo e della narrazione, a cominciare dal linguaggio. Alla fine del corso ognuno potrà presentare un racconto che sarà valutato dal docente alla prima e alla seconda stesura. Le lezioni si svolgono di mercoledì, all’Itis, alle ore 21. Sul versante umanistico-letterario, Upb propone alla stessa stregua (con calendario da ottobre a gennaio), ma a Cossato, il corso «Quattro passi tra i sentieri letterari». La docente, Lariana Crosa, illustra le pagine di grandi autori: dal Novecento più frequentato di Allende e Tolkien, fino ai classici Petrarca e Leopardi, i temi squisitamente letterari aprono le porte alle riflessioni sulla natura umana. Il corso si svolge ugualmente di mercoledì, alle 21.