Gaglianico: violenta lite tra vicine di casa

BIELLA - Carabinieri ed èquipe medica del 118 sono intervenuti ieri, mercoledì 18 ottobre, in via Roma a Gaglianico, per una violenta lite scoppiata tra due donne. Protagoniste una 38enne e una 44enne, vicine di casa, tra le quali da tempo non corre buon sangue. Dai primi accertamenti, sembra che la più giovane, di origini magrebine, abbia incrociato l'altra mentre usciva dall'alloggio, e siano iniziate a volare parole grosse. Ma non finisce qui. Nel corso del diverbio la 44enne, cardiopatica, avrebbe accusato un malore, tanto che è dovuta intervenire un'ambulanza. Solo l'arrivo della pattuglia dell'Arma ha riportato la calma tra le due donne.