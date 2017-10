Foglio di via a due presunti venditori ambulanti napoletani

BIELLA - Un 25enne residente in provincia è stato munito di foglio di via obbligatorio dai carabinieri lombardi, dopo essere stato sorpreso in una zona frequentata da tossicodipendenti. A controllarlo e identificarlo la sera del 16 ottobre, a Cisigliano (Milano), sono stati i militari dell'Arma della stazione di Bareggio. A Biella, sono stati colpiti dallo stesso provvedimento i due sedicenti venditori di frutta e verdura, un uomo di 33 anni e l'altro di 21, originari di Afragola (Napoli), che sul territorio avevano raggirato più di un anziano. Alle vittime avevano sottratto 100 euro, per poche cassette di melanzane o mandarini, senza consegnare il resto.