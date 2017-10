Truffavano anziani fingendosi venditori del Folletto, presi dalla Polizia

SANDIGLIANO - Operazione della Polizia di Stato che, ieri mattina, ha colto sul fatto tre nomadi di etnia sinti provenienti dalla parti di Asti, mentre stavano per andare a truffare alcuni anziani residentin paese. Gli uomoni in divisa da alcuni giorni seguivano gli spostamenti dei tre, che si fingevano venditori ambulanti di aspirapolvere "Folletto». Ieri dopo una serie di appostamenti e di riscontri investigativi, gli uomini in divisa sono intervenuti proprio mentre i tre stavano per andare a tentare una delle loro truffe. I poliziotti hanno quindi preso i tre nomadi e li hanno portati in Questura, a disposizione dell'autorità giudiziaria.