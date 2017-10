Veglio: colpo da due mila euro

VEGLIO - Ammonta a 2mila euro il bottino di un furto consumato ieri, mercoledì 18 ottobre, a Veglio. I soliti ignoti, approfittando dell'assenza della padrona di casa, una donna di 80 anni, si sono introdotti nell'abitazione approfittando di una finestra dimenticata aperta. Una volta dentro hanno messo a soqquadro le stanze, portandosi via un paio di orologi e diversi monili in oro. Alla derubata, accortasi del furto al suo rientro, non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri.