L'Edilnol ritorna in casa: c'è il temibile Sondrio

BIELLA - Torna a calcare il campo di casa l’Edilnol Biella Rugby in occasione del quarto turno, quando riceverà la visita del Sondrio Rugby, conoscenza di vecchia data per i biellesi e compagno di ormai numerosissimi campionati. Una certezza: nulla sarà scontato. Con i valtellinesi, ogni incontro del passato è stato una sfida ostica e durissima, combattuta punto per punto, al termine del quale, la squadra vincitrice non è mai stata quella ‘che già ci si immaginava’. Lo scenario che caratterizzerà il prossimo faccia a faccia, sarà quello di un Edilnol Biella che guarda il girone dall’alto delle sue tre partite vinte, e di un Sondrio che dopo aver sparato a vuoto due facili cartucce perdendo prima in casa con Alghero, poi in trasferta con la neopromossa Novara, ha sorpreso andando a vincere domenica scorsa con una delle compagini più quotate del girone: Monferrato. Certamente a Biella, i biancocelesti arriveranno con una grande fame di vittoria, domenica.

GLI AVVERSARI - Forti e pesanti in mischia da sempre, puntano tutto su un tallonatore abile ed esperto e una terza centro, recentemente ritornata in patria dopo aver giocato in Eccellenza: l’ex Fiamme Oro Vittorio Marazzi. Al primo duello con i lombardi, coach Aldo Birchall, preparatore degli avanti gialloverdi, non si sbilancia: «Stiamo preparando la prossima partita esattamente come tutte le altre, consapevoli che sarà una bella sfida visto che loro si trovano in un momento positivo e lo hanno dimostrato battendo Monferrato. So che la sfida davanti sarà molto dura e che la mischia è il loro punto di forza, ma non abbiamo preparato accorgimenti particolari per l’occasione: ad ogni partita la mischia deve girare bene se vogliamo giocare un rugby di qualità». Molti i giocatori che torneranno disponibili alla scelta di Douglas e Birchall per l’incontro con Sondrio. Recuperati Luca Caiazzo, Rudy Galfione ed Edo Romeo. Ancora da valutare il rientro di Davide Coda Zabetta e di Dany Grosso dopo la botta al ginocchio presa a Bergamo. Kick off ore 15.30, in via Salvo d'Acquisto.



Serie B girone 1 – 4a giornata – 21-10-17: Amatori Alghero – Lecco. 22-10-17: Piacenza – Amatori Capoterra; Amatori Novara – Cus Milano; Amatori & Union Milano - Lumezzane; Edilnol Biella Rugby - Sondrio; Monferrato - Bergamo.