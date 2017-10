Tre operai bloccati su una torre al dodicesimo piano

MAGNANO - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri, intorno alle 16,30, in paese, per soccorrere tre operai rimasti bloccati in una torre di un ripetitore. L'intervento è durato circa un'ora, senza alcune conseguenza per i tre lavoratori. I tecnici erano rimasti bloccati al dodicesimo piano della torre, che si trova a frazione Broglina.

La torre dove è stato effettuato l'intervento (© Vigili del fuoco)