In Movimento... La carica dei 300 a Trivero

TRIVERO - Sono state oltre 300 le persone che hanno preso parte dall'8 al 14 ottobre alle attività sportive gratuite proposte da "In Sport Trivero" in occasione della settimana dedicata al progetto Movement. Seguendo gli slogan #falloconnoi ed #sharethemovement, la piscina "E. Zegna" di Trivero è stata presa d'assalto da bambini ed adulti. "Moviment" è l'ormai tradizionale appuntamento di In Sport legato alla promozione dell'attività sportiva come strumento di salute e benessere, un programma ad ampio respiro incentrato sul «Movimento» inteso come lotta alla sedentarietà e strumento di salute, che il gruppo In Sport intende promuovere tra la popolazione attraverso eventi totalmente gratuiti incentrati sul divertimento, benessere e socializzazione per tutti, senza barriere e senza distinzione di sesso, età, condizione fisica.

