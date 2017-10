Eventi a Biella, 7 cose da fare il 21 e 22 ottobre

BIELLA – Un weekend in cui gusto e cultura saranno i protagonisti quello biellese, con appuntamenti in città e fuori porta. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdere gli appuntamenti più interessanti.

Cultura e sociale

Sabato 21 ottobre dalle 15 a Biella si terrà la presentazione del progetto «Mura Less - Un ponte tra carcere e comunità». Incontro tra idee, sogni e progetti. Ecco il programma: alle 15 partenza dai Giardini Zumaglini della Banda Musicale del Società Vandornese, la quale raggiungerà i portici del Comune suonando lungo via Italia, alle 15.45 sotto i portici del Comune all'incrocio con Via Italia, apertura della manifestazione con presentazione dal palco. Inaugurazione dell'installazione nel corso di un pomeriggio di musica e arte, alle 15.50 interventi di: Sonia Caronni, Garante Comunale delle persone private della libertà personale; Antonella Giordano, Direttrice della Casa Circondariale di Biella; Andrea Pistono, Presidente del Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli, alle 16.15 concerto della band Folhas - folk acustico con Anais Drago (violino), Martina Casale (voce), Francesca Benenati (chitarra), alle 16.40 letture di brani da parte di volontari e detenuti, alle 17 presentazione del progetto «Mura-Less» da parte della Garante e del Direttore del Centro Territoriale per il volontariato. Inaugurazione dell'installazione artistica temporanea realizzata dai detenuti, alle 17.15 concerto della band RitmoCraxi (Luca Biasetti, Ale De Meo, Marco Ravina, Tommaso Esposito, Marco Tommaso, Ophelia Lia, Tagliola Luciani), alle 17.45 chiusura degli interventi dal palco e alle 18 aperitivo conclusivo. L'evento proseguirà in serata presso Spazio Hydro, in via Serralunga, con i concerti hip hop di Bigga e Il Torsolo e una seconda esibizione dei RitmoCraxi. Info: www.centroterritorialevolontariato.org, redazione@centroterritorialevolontariato.org.

Musica live e tattoo

Una serata divertente presso Italy Food dalle 19. A partire dall'aperitivo il locale servirà cibo e bevande a volontà, compresa la cena (prenotazione al 338 9349259). La serata si animerà con il live concertde Il Quartetto Elastico (Cimi Mezzano, Leonardo Ceralli, Maurino Dellacqua e Fabrizio Zortea) che farà saltare e divertire per tutta la serata. Inoltre Igor Locatelli e Fabrizio Zortea vi stupiranno con una sorpresa. Nel corso di tutta la serata lo studio Igor Tattoo Biella sarà presente e gli artisti Igor Locatelli, Senatevale tattoo e Sarah Ceccarelli esporranno tutti i loro nuovi disegni.

Libri e progetti

Domenica 22 ottobre al Walhalla, la presentazione dei libri del biellese Marco Perino «Piccoli Sogni» e «E se la pecora nera fossi io?». Due libri che verranno introdotti da un ospite d’eccezione, l’attore Enzo Brasolin, che ne leggerà alcuni passi. «Francesco Pogni e Marco Perino si riconoscono... Due Pecore Nere che decidono di vivere i propri Piccoli Sogni nella città che amano... Biella. Città che non han mai visto come un limite, ma piuttosto come un ottima tela su cui dipingere il proprio quadro. Osservano e ascoltano chi intorno pensa di trovare il meglio altrove... Milano, Torino, Londra...Ma non hanno dubbi...Non c’è un posto migliore dove iniziare a sgomitolare la matassa... Non c’è un momento migliore... E non c’è neanche qualcuno o qualcosa che può farlo per noi...Un giorno si incontrano... Così diversi... Così simili...Si emozionano...Si guardano dritti negli occhi a un tavolo...E si caricano le pile».

Foglie d'autunno

Al Giardino Botanico di Oropa sabato 21 ottobre, dalle 10 alle 17, per la settimana del Pianeta Terra al Geosito del Monte Mucrone e viaggio incredibile nella natura del Monte Mucrone con Alberta Angelo. Domenica 22 ottobre, i colori dell'autunno in Valle Oropa: alle 12 l'autunno in tavola (Menu di stagione presso il Ristorante Caminetto di Oropa) (Prenotazione obbligatoria al 320 8205175); alle 15 Foliage al Giardino, visita guidata al Giardino Botanico ed ai suoi dintorni, come la natura si prepara all'autunno (costo incluso nel biglietto d'ingresso). Al termine, la tisana delle quattro - degustazione gratuita. Per informazioni: Giardino Botanico di Oropa 015 2523058 o 331 1025960, www.gboropa.it, info@gboropa.it.

Castagne e dintorni

Il 21 e 22 ottobre all'Agriturismo Oro di Berta di Castagnea di Portula, sabato sera cena con sua maestà la castagna. Domenica: mercatino e degustazioni speciali. Alle 10.45: passeggiata alla scoperta del bosco, con esperte guide naturalistiche, per adulti e bambini. Pranzo con ricette autunnali all'Agriturismo Oro di Berta. Nel pomeriggio grande castagnata con vino di mele, dolcezze della tradizione, torchiatura delle mele e degustazione del succo, giochi per bimbi e molto altro ancora. Concerto di chiusura. Informazioni: Agriturismo Oro di Berta, 015 756501, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Balli tradizionali

Sabato 21 ottobre dalle 15.30 a Cerrione, Vergnasco, salone polivalente, un pomeriggio per danzatori, curiosi e amanti della buona musica con un duo imperdibile per assaporare le sonorità della Guascogna e della Bretagna. L'associazione di volontariato culturale Biella Trad propone un pomeriggio di avvicinamento alla danza popolare ed una serata di concerto e ballo con il duo Bifolc, con uno stage sulle danze del Leon (Bretagna). Alle 21 concerto e serata da bal. Per informazioni: Ass. BiellaTrad 328 6851473 o 334 3927167, www.biellatrad.it, associazionebiellatrad@gmail.com.

Auto d'epoca al museo

Domenica 22 ottobre saranno ospiti al Palazzo dei Principi l'Amsap di Biella con le sue caratteristiche auto d'epoca, saranno circa una trentina gli esemplari da ammirare. L'arrivo previsto delle auto è alle 11.30 circa. Mattino Palazzo dei Principi aperto alle visite e nel pomeriggio visita guidata del Palazzo dei Principi. Per informazioni: 345 5126696, associazionedonbarale@gmail.com.