Colpo da 30 mila euro in due negozi biellesi

BIELLA - Due esercizi commerciali sono stati presi di mira oggi, venerdì 20 ottobre, dai ladri, che se ne sono andati con un bottino di circa 30 mila euro. Il primo a essere colpito, verso le 4, è stato, a Benna, e non è la prima volta, un negozio di biciclette, da cui sono sparite una decina di mezzi a due ruote. I malviventi, in questa occasione, sono entrati passando dal tetto. Mezz'ora più tardi, sempre i soliti ignoti, hanno fatto irruzione in un negozio di telefonia, a Cossato. In questo caso sono stati sottrattiventi cellulari, un notebook e soldi in contanti. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.