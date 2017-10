Uomo denunciato per atti osceni

BIELLA - Un 34enne residente in provincia è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo ieri, giovedì 19 ottobre, è stato notato da una donna mentre si toccava le parti intime in pubblico, nella sala di aspetto dell'ospedale di Ponderano. La persona ha immediatamente contattato il 112 e in pochi minuti una pattuglia è giunta sul posto, in tempo per identificare il soggetto, ora indagato.