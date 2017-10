Eurotrend a Legnano per misurare la sua forza

BIELLA - Secondo appuntamento consecutivo in trasferta per l'Eurotrend Biella, fresca di successo sul campo di Rieti nell'ultimo turno del campionato di A2. Nel quarto weekend 2017/2018 è in arrivo uno dei match più attesi del girone Ovest: i rossoblù di coach Michele Carrea saranno ospiti della FCL Contract Legnano sui legni del PalaBorsani di Castellanza. L'incontro, in programma domenica alle ore 18, mette di fronte due delle formazioni più vincenti della scorsa regular season, entrambe reduci da due successi nelle prime tre uscite della nuova stagione: già sulla carta, Legnano-Biella si presenta quindi incontro equilibrato.

IL COACH - Michele Carrea della Pallacanestro Biella, così inquadra la gara: «Ci apprestiamo ad affrontare la seconda trasferta consecutiva con la benzina di una vittoria che ci ha trasmesso una buona consapevolezza. È altrettanto chiara la consapevolezza che domenica andiamo a giocare in un campo molto caldo e contro una squadra, Legnano, che abbina alla continuità tecnica un'ambizione rinnovata da un mercato svolto bene, con un buon tempo e andando a cercare giocatori che servivano per completare e migliorare un roster già competitivo. Ci aspettiamo una buona partita. In questo momento della stagione il nostro obiettivo primario è quello di competere, di essere all'altezza, di fare ciò che serve per stare in partita fino in fondo e poi sperare di portare a casa i due punti. Stiamo lavorando sodo con questo obiettivo».