Pedone investito da pirata della strada

BIELLA - Gli agenti della Polizia locale di Biella stanno cercando di individuare il pirata della strada che ieri, venerdì 20 ottobre, ha investito una persona in piazza Gaudenzio Sella. Il conducente del veicolo, infatti, non si è fermato a prestare soccorso alla vittima, che in seguito è stata portata in ospedale. Saranno fondamentali, per le indagini, le testimonianze raccolte e le immagine delle videocamere di sorveglianza. Sarebbe opportuno, però, che l'investitore si consegnasse spontaneamente e si assumesse le proprie responsabilità, prima di finire in guai giudiziari peggiori.