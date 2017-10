Ciclista grave in ospedale

VALDENGO - Un ciclista di 34 anni originario di Gavorrano, in provincia di Grosseto, si trova ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Ponderano dopo essere rimasto vittima di un incidente. È accaduto ieri, venerdì 20 ottobre, a Valdengo. A trovarlo, riverso a terra, in via Quintino Sella, sono stati alcuni passanti che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. Sul posto è in seguito giunta anche una pattuglia dell'Arma. Secondo i primi accertamenti fatti dai carabinieri sembra che il 34enne non sia rimasto vittima di un pirata della strada, ma che sia caduto da solo. Interrogato, mentre il personale del Pronto soccorso lo stava stabilizzando, ha raccontato ai militari dell'Arma di non ricordare cosa gli fosse realmente accaduto, a causa del trauma al capo. Non è comunque in pericolo di vita.