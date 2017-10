Parcheggia l'auto in centro città e non la trova più

BIELLA - Parcheggia l'auto in via La Marmora, a Biella, e quando torna a riprenderla non la trova più. Vittima del furto un pensionato di 83 anni, residente in provincia, che ieri , venerdì 20 ottobre, aveva lasciato la sua Lancia Y di colore blu nei pressi di un bar. All'anziano, accortosi della sparizione del mezzo, non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri. E sempre i militari dell'Arma hanno scoperto che la scala utilizzata l'alto giorno dai ladri per mettere a segno un furto da svariate migliaia di euro a Benna, era stata rubata in un magazzino del paese. Ma non basta, i malviventi si erano impadroniti anche di diversi attrezzi da lavoro.