Lavori alla rete del gas, chiude via Piave

BIELLA - Cominceranno nelle prime ore del mattino di lunedì 23 ottobre i lavori alla rete del gas che interesseranno via Piave. Gli scavi per la posa di nuove tubature costringeranno alla chiusura della strada per poco più di una settimana. Sarà vietato alle auto l'intero tratto tra la rotonda con via Carso e quella con via Torino. L'ordinanza della polizia municipale impone anche il divieto di sosta. Le auto potranno tornare a circolare dalla sera di martedì 31 ottobre. In entrambe le direzioni i principali percorsi alternativi sono viale Roma e via Bengasi. Sempre per un intervento alla rete del gas, già in corso da qualche giorno, è parzialmente limitata la circolazione in via Delleani, nel tratto tra via Aldo Moro e via Torino. La chiusura riguarda solo un tratto della carreggiata in direzione di via Torino.