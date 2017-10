Nuovo tentativo di suicidio sul ponte della Tangenziale

BIELLA - Un uomo di mezza età ha tentato di uccidersi oggi, domenica 22 ottobre, gettandosi dal ponte della tangenziale, a Biella. La persona è stata notata, nel primo pomeriggio, da un'automobilista di passaggio e da un agente della Polizia Locale, fuori servizio. Quest'ultimo è riuscito a intervenire appena in tempo e a bloccare l'uomo, che aveva già scavalcato il corrimano, prima che riuscisse a gettarsi nel vuoto. In seguito l'aspirante suicida è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo trasportato in ospedale, a Ponderano. Uno stillicidio, quello dei tentativi anti conservativi, che sembra non avere fine nel Biellese. Qualcuno, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, viene salvato, come nel caso di oggi, e ricondotto alla ragione. Quello che più conta, però, è la solidarietà della gente. Ormai gli automobilisti di passaggio, conoscendo la situazione, non esitano a chiedere aiuto quando vedono un soggetto in difficoltà. Una telefonata che, spesso, ha portato a evitare una tragedia.