Carabinieri: due persone denunciate per spaccio di droga

BIELLA - Due persone denunciate per spaccio di droga, due segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti e cinque grammi di eroina sequestrati. È questo il bilancio di un'operazione condotta ieri, sabato 21 ottobre, a Cerrione, dai carabinieri di Salussola. I primi a finire nei guai sono stati un 33enne di Gaglianico, R.A., sorpreso dai militari dell'Arma mentre cedeva mezzo grammo di stupefacente a un giovane di 23 anni, residente in paese, che si trovava in compagnia di un 30enne di Biella. Per il primo è scattata la denuncia, mentre per gli altri solo la segnalazione. In contemporanea, è caduto nella rete anche un altro soggetto, A.D., 36 anni, di Cerrione. Ottenuto il via libera del magistrato di turno, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione rinvenendo l'eroina e un bilancino di precisione. Ora dovrà rispondere davanti al giudice di detenzione e spaccio di stupefacenti.