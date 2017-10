Rientra dopo due mesi e trova l'alloggio a soqquadro

COSSATO - I carabinieri stanno indagando su un singolare furto avvenuto, in un arco temporale che copre due mesi, in un'abitazione di Cossato. A richiedere il loro intervento un cittadino marocchino di 29 anni che, rientrato in Italia dopo aver trascorso due mesi nel paese di origine, ha trovato la porta dell'alloggio sfondata e le stanze messe a soqquadro.

BILANCIO - Nel bottino sarebbe finito un computer. I militari dell'Arma hanno poi accertato anche che il locatario dell'appartamento era entrato con alcuni operai per sanare un grave guasto all'impianto idrico e tutto era in ordine. Un dato importante, che potrà permettere di restringere l'arco temporale in cui il colpo è stato messo a segno.