Valanga Biella Rugby, Sondrio crolla sul 55 a 5

BIELLA - Grandissima giornata di rugby per l’Edilnol Brc che sul campo di casa batte Sondrio 55-5, conquista il punto di bonus e si conferma, imbattuta, al vertice della classifica del girone con Cus Milano. Una vittoria ottenuta sotto gli occhi della tifoseria gialloverde che in un’incantevole giornata, ha potuto assaporare ottanta minuti di buon rugby sfoggiato dal XV di Douglas e Birchall che sin dal calcio d’inizio, battuto da Dever, ha dato spettacolo. Passano 32’ dall’attacco dell’inglese che l’ovale aperto da Grosso a Laperuta, passando per Piatti, ritorna a Dever che mette la sigla alla prima meta della giornata non trasformata a causa, in parte della difficile angolatura, in parte per il fortissimo vento che è continuato a soffiare per tutto l’incontro. 5’ dopo è ancora Dever a segnare la seconda meta, che poi trasforma, al termine di un’azione partita da metà campo per iniziativa di Laperuta. Al 15’ Sondrio oltrepassa per la prima volta la metà campo, ma lascia il segno. Gli avanti biancocelesti lavorano duramente e il tallonatore Federico Mantelli concretizza. Biella sembra accusare malamente il colpo e trascorre un quarto d’ora in difesa, fino al 28’, quando un placcaggio alto subito, permette a Dever di liberare i ventidue e di ricondurre il gioco oltre la metà campo. Un altro calcio di avanzamento e Biella trova la touche ai cinque metri. Prima prova ad entrare con un’efficace spinta in maul, poi si inventa una serie di pick and go fino che hanno come finale il passaggio di Corrado Musso a Luca Caiazzo che segna la terza meta, non trasformata, e fissa il parziale sul 17-5, nonostante gli ultimi minuti registrassero nuovamente un Sondrio attivo e pericoloso.

RIPRESA - I commenti di Douglas nell’intervallo, definiti da lui i più duri dall’inizio della stagione, compiono il miracolo. Biella vola per i successivi 40’ e regala ai presenti un carosello di mete: sei solo nella ripresa. Quella del bonus è segnata da Caiazzo su assist dell’amico Laperuta al 50’. Dever trasforma. Al 60’ l’efficace ‘carretto’ gialloverde si arresta oltre la linea di meta, segna Panigoni e Dever trasforma. Al 65’ è il turno di Gatto. Al 28’ tocca a Chtaibi. Dever non trasforma le ultime due mete, così al 71’ quando un riciclo di Panigoni gli consegna l’ovale da depositare in meta, lascia la trasformazione a Cerruti che centra i pali da posizione difficile. A due minuti dalla fine, l’ultimo spettacolo lo regala Bertone, Cerruti trasforma ancora. Sul 55-5 e due soli minuti di gioco, Sondrio osa sferrare l’attacco finale. Si porta sotto ai pali avversari, ma ogni tentativo è reso vano dall’ottima difesa biellese.



Edilnol Biella Rugby vs Sondrio 55-5 (17-5)



Marcatori: p.t. 1’ m. Dever n.t. (5-0); 5’ meta Dever tr. Dever (12-0); 15’ m. Mantelli n.t. (12-5); 31’ m. Caiazzo n.t. (17-5). s.t. 10’ m. Caiazzo tr. Dever (24-5); 20’ m. Panigoni tr. Dever (31-5); 25’ m. Gatto n.t. (36-5); 28’ m. Chtraibi n.t. (41-5); 31’ m. Dever tr. Cerruti (48-5); 38’ m. Bertone tr. Cerruti (55-5).



Edilnol Biella Rugby: Musso C.; Caiazzo, Ongarello, Laperuta (20’ st Cerruti), Piatti (1’ st Galfione); Grosso (20’ st Maia), Dever; Pellanda, Musso F. (cap.) (14’ st Coda Zabetta), Barbera (9’ st Chtaibi); Panaro, Bertone; Socco (20’ st Zacchero), Romeo (9’ st Gatto), Panigoni. All. Andrew Douglas.



Sondrio: Di Clemente (20’ st Formolli); Olivari, Zampelli, Capetti (38’ st Dal Toè), Colli; Del Dosso, Schenatti (cap.); Moretti, Rossi, Volontè; Rastelli, Crapella (1’ st Giacobbi); De Simone (15’ st Della Cristina), Mantelli (36’ Ciapponi), Spandri. A disp.: Guizzardi. All. Roberto Dal Toè.



Arbitro: sig. Dario Merli.



Calci: Dever (Edilnol Biella Rugby) 3/7; Cerruti (Edilnol Biela Rugby) 2/2; Colli (Sondrio) 0/1.



Cartellini: 30’ giallo a Rossi (Sondrio).



Punti in classifica: Edilnol Biella Rugby 5; Sondrio 0.



Serie B girone 1 – 4a giornata: Amatori Alghero – Lecco 26-10; Piacenza – Amatori Capoterra 21-21; Amatori Novara – Cus Milano 17-36; Amatori & Union Milano – Lumezzane 7-12; Edilnol Biella Rugby – Sondrio 55-5; Monferrato – Bergamo 45-10.



Classifica: Edilnol Biella Rugby e Cus Milano punti19; Monferrato 15; Amatori Alghero 14; Piacenza 12; Amatori Novara 9; Amatori Capoterra 8; Sondrio 7; Lumezzane 6; Lecco e Amatori & Union Milano 4; Bergamo 0.