Asfaltature, tocca alle vie Maglioleo e Brignana

BIELLA - La campagna di asfaltature d'autunno ha ancora un intervento in programma a Chiavazza: da lunedì 23 ottobre si aprirà il cantiere tra il numero civico 19 di via Maglioleo al numero civico 9 di strada alla Brignana. Si tratta del tratto tra lo svincolo che sale a corso Lago Maggiore e alla tangenziale (che sarà aperto e transitabile nelle due direzioni, con l'unico limite che chi entra in via Maglioleo potrà solo svoltare in via De Mosso in direzione Biella e non verso Vigliano) e la fine del breve rettilineo prima della doppia curva che precede lo stabilimento della Obem. La chiusura durerà al massimo fino alle 18 di venerdì 27 ma come di consueto l'obiettivo, meteo permettendo, è di terminare prima. L'intervento è l'ennesimo sulla rete viaria del quartiere oltre Cervo: sono già stati risistemati due tratti di via Milano, il ponte che collega via Milano e via Cernaia, via Corradino Sella e lunghi segmenti di via Gamba e di via Coda. Inoltre è stata completata la ricubettatura di via Rosazza

La cartina dei lavori (© Comune di Biella)